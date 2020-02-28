Москва, , 13:30 — REGNUM Все перечисленные патриархом Кириллом «внешние» проблемы важны, но для рядовых прихожан Русской православной Церкви куда более значимыми являются её серьёзные внутренние проблемы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 февраля, комментируя высказывания патриарха об основных угрозах для православия.

Как сообщалось ранее, Кирилл заявил, что в число наиболее серьезных угроз входят проблема понимания первенства в церкви, отсутствие системы соборного контроля за действиями первенствующей кафедры, а также отрицание необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе.

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«Константинопольский патриархат давно является антироссийским и антиправославным инструментом в руках Вашингтона — странно, что руководство РПЦ стало акцентировать тему проводимой им политики только недавно.

Хорошо помню, как Константинополь действовал в Эстонии в начале 2000-х годов, пытаясь при содействии американцев и местных властей отобрать у РПЦ её собственность. Этого ему сделать не удалось, но часть храмов всё-таки к нему перешли. Пришлось также согласиться и с созданием вредного прецедента: присутствием в Эстонии обоих патриархатов: Московского и Константинопольского. На тот выпад Константинополя, однако, жёсткой реакции Московского патриархата не последовало.

Все перечисленные патриархом Кириллом проблемы важны: и проблема понимания первенства в Православной церкви, и попытки Константинополя обосновать притязания на вселенское главенство, и отсутствие системы соборного контроля за действиями первенствующей кафедры, и отрицание Константинополем необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе.

Для нас, однако, рядовых прихожан РПЦ, это внешние проблемы. А вот проблема обмирщения самой церкви в России, её плотная связь с государством, нередко имеющее место обслуживание интересов власти на общегосударственном и местном уровнях — вот проблемы для православной веры, её будущего. Уверен, что присутствуют эти проблемы не только в РПЦ, их тоже надо глубоко исследовать и последовательно преодолевать», — отметил Михаил Демурин.