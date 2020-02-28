Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» готовятся к торжественному маршу на Красной площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информполитики.

Перед тем, как отправиться в Москву для участия в параде Победы, 125 человек чеканят шаг в Новочеркасске. Донцам предоставлен плац на территории бывшего училища связи. Помощь в подготовке оказывает группа барабанщиков из числа воспитанников Шахтинского Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса. В составе донцов также пройдут казаки Волгоградской области и Калмыкии, они присоединятся к ростовчанам незадолго до отъезда в Москву.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инициатива участия донских казаков в параде Победы на Красной площади принадлежит первому заместителю донского губернатора, казачьему генералу Виктору Гончарову. В период с 2013 года по 2019 год он был атаманом Всевеликого войска Донского. Реализация идеи обойдётся Ростовской области в 17 млн рублей.

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