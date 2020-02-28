Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Вопрос о финансировании реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского так и не решён. Об этом заявил глава городского управления культуры Илья Марков.

Как чиновник сообщил изданию «Новый день», окончательное решение по источникам финансирования так и не было принято.»Пока обсуждаются несколько вариантов», — сказал Марков. Пока что в парке идут менее масштабные изменения: переносятся объекты, установленные при прежнем руководстве, планируются работы по весеннему-летнему благоустройству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ сообщали об урезании зарплат в ЦПКИО. Утверждалось, что за декабрь 2019 года ряд сотрудникам получили только оклады.

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