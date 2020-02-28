Липецк, , 13:25 — REGNUM В Липецке соседи услышали ссору, после которой мужчина убил ребёнка, а затем попытался убить жену и вторую дочь, около 03:00 27 февраля, сообщил портал Gorod48.

Знакомые и соседи охарактеризовали семью, в которой произошла трагедия, как примерную. Однако, по словам очевидцев, в последнее время там часто происходили ссоры.

Соседи рассказали, что в ночь на 27 февраля слышали крики. Одна из жительниц подъезда стала свидетельницей самоубийства мужчины, которое он совершил после нападения на жену и двух дочерей. После этого произошёл пожар, с которым быстро справились прибывшие на место спасатели, не потребовалась даже эвакуация жильцов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на улице Стаханова ночью с 26 на 27 февраля мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на жену и двух дочерей, поджёг квартиру и покончил с собой. Полицию вызвала сама раненая женщина. Четырёхлетняя девочка погибла от полученных ран. Пострадавшие женщина и 11-летняя девочка находятся в больнице.

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