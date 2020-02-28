Воронеж, , 13:24 — REGNUM В 18 общеобразовательных учреждениях и четырёх дошкольных образовательных учреждениях на территории Воронежской области полностью приостановлен учебный процесс по данным на 27 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по Воронежской области.

Также в 45 школах региона частично приостановлен учебный процесс — в отдельных классах, где число отсутствующих из-за гриппа и ОРВИ детей превышает 20%.

Меду тем, в целом по региону заболеваемость гриппом снижается: за неделю с 17 по 23 февраля к медикам обратились 11 тыс.290 больных, это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 10,2% и ниже уровня предыдущей недели на 15,5%.

В регионе специалисты отмечают циркуляцию вирусов гриппа и ОРВИ, заболеваемость определяют вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этиологии: грипп А, грипп В, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа.