Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 13:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии состоится турнир по хоккею с шайбой. Впервые мероприятие проведут на куроте «Архыз» в Международный женский день, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

К участию в состязаниях приглашены спортивные клубы из регионов Северного Кавказа. Уже заявили о намерении участвовать любительские команды «Звезда», «Нальчик», «Нарзан» и «НКХ» из Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска и Нальчика.

Кроме хоккейного турнира, гостям курорта «Архыз» в день 8 Марта пообещали массу интересных мероприятий. Представительницам слабого пола вручат музыкальные подарки, будут проведены различные конкурсы и мастер-классы.