Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Трасса международного сообщения Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая также известна, как Военно-Грузинская дорога, 28 февраля была закрыта для движения все видов транспорта. Об этом сообщает автомобильный департамент Грузии.

Сообщается, что движение запрещено на участке Гудаури — Коби. Это сделано из-за потепления, которое может спровоцировать сход снежных лавин. Движение на остальных участках трассы проходит в обычном режиме.

Стоит отметить, что Военно-Грузинская дорога — единственная автомобильная трасса, соединяющая Россию с Грузией и Арменией. А пропускной пункт «Верхний Ларс» — единственным на грузино-российской границе.