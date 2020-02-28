Москва, , 13:10 — REGNUM У следствия появились неопровержимые доказательства о причастности гражданина РФ Михаила Агафонова к погрому, который радикалы устроили в Российском центре науки и культуры в городе Киеве в 2018 году. Об этом заявили в Следственном комитете РФ 28 февраля.

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Как уточнила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, за участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николаем Коханивским, подозреваемому заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

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Как сообщало ИА REGNUM, атаки на российские учреждения в Киеве были осуществлены 17 и 18 февраля 2018 года. В первый день радикалы ворвались в помещение Российского центра науки и краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг. На следующий день активисты «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закидали российское учреждение камнями и другими предметами, разбив стекла и причинив материальный ущерб.

Добавим, что в настоящее время в отношении гражданина Украины Николая Коханивского Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По версии следствия, именно Коханивский в феврале 2018 года распространил в сети Интернет видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в антироссийской акции.