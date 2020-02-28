Брянск, , 13:11 — REGNUM По результатам розыскной и идентификационной работы Брянская область находится на третьем месте среди регионов по итогам работы в 2019 году. Такие данные 28 февраля привели в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве считают розыск преступников, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, одной из приоритетных задач. В 2019 году прокуратура начала разыскивать 323 человека. Удалось найти 328 нарушителей закона, с учётом дел прошлых лет остаются в розыске 152 преступника.

Розыск скрывающихся идёт в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами.