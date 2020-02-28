Севастополь, , 13:08 — REGNUM Все медучреждения Севастополя, которые не смогут получить лицензии, закроют на ремонт до 2022 года. Об этом ИА REGNUM 28 февраля сообщили в правительстве Севастополя.

«Все силы департамента направлены на проведение капитального ремонта, дооснащение, лицензирование учреждений. Те, учреждения, которые не успеют лицензировать, они по планам заходят в ремонт до конца 2020 года. И в 2021—2022 годах будут выходить из капитального ремонта с учётом всех требований», — отметил глава здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации Крыма и Севастополя могут работать без соответствующих разрешений до 1 января 2021 года.

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