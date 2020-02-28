Севастополь, 28 февраля 2020, 13:08 — REGNUM Все медучреждения Севастополя, которые не смогут получить лицензии, закроют на ремонт до 2022 года. Об этом ИА REGNUM 28 февраля сообщили в правительстве Севастополя.
Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации Крыма и Севастополя могут работать без соответствующих разрешений до 1 января 2021 года.
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