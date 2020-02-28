Уфа, , 13:04 — REGNUM Общественная награда «Отцовская доблесть» впервые учреждена в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Общественной палаты республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, награда была утверждена общественной палатой 27 февраля в рамках реализации второго этапа Концепции семейной политики Башкирии до 2025 года. Награду смогут получить отцы, граждане России, которые прожили на территории Башкирии не менее пяти лет, достойно воспитывающие своих детей.

Награждать также будут отцов, чьи дети погибли или пропали без вести при защите Отечества или его интересов, а также погибли из-за ранений при исполнении воинского, служебного или гражданского долга.

Отмечается, что награду также получат отцы за многолетний добросовестный труд, героические поступки либо имеющие государственные награды.

Предприятия и организации, в которых трудятся претенденты на награду, до 15 апреля текущего года должны будут отправить соответствующее ходатайство в Общественный совет или палату муниципалитета.

Победителей наградят 24 июня текущего года во время празднования Дня отца в России.

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