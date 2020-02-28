Тбилиси, , 13:05 — REGNUM В Грузии наложен запрет на оправку медицинских масок по почте за границу с 27 февраля. Об этом информирует население «Почта Грузии».

Почтовое ведомство предупреждает, что запрет касается любых видов отправления и любого количества масок. Сообщается, что в случае нарушения запрета, почтовое отправление может быть изъято, а плата за услугу не будет возвращена клиенту.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 февраля после известия о том, что на территории Грузии находится один инфицированный коронавирусом COVID-19 пациент, среди жителей страны началась паника. В магазинах стали скупать продукты, а в аптеках — лекарства и медицинские маски.

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