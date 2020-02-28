Черкесск, , 12:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший сотрудник службы исполнения наказания. Его обвиняют в незаконном обороте наркотических средств, сообщили 28 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый в ноябре 2019 года приобрел героин для продажи подследственному, находившемуся под стражей, и попытался пронести его в СИЗО. Однако на КПП его задержали сотрудники ФСИН, и наркотики были изъяты.

В ходе следствия по делу, кроме самого обвиняемого, были привлечены к дисциплинарной ответственности еще два его коллеги. Самого сотрудника ФСИН ждет вердикт суда.