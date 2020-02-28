Махачкала, , 13:02 — REGNUM Усиление северо-западного ветра прогнозируется по районам Дагестана 28 и 29 февраля. Скорость порывов может достигать 18 метров в секунду, предупреждает главное управление МЧС России по республике.

Населению рекомендовано убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, а машины поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице людям советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и других сооружений повышенного риска.

Кроме того, в период с 18:00 28 февраля по 18:00 29 февраля в горах Дагестана выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно, в связи с чем объявлено экстренное предупреждение. Население просят воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Дагестане было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 метров в секунду. Из-за непогоды в этот день было нарушено электроснабжение 140 тыс. жителей республики.

Читайте также: В дома 140 тыс. жителей Дагестана вернули свет после массовых отключений