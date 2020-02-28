Тула, , 12:56 — REGNUM Безопасность на спортивных объектах и в учреждениях культуры Тулы будут обеспечивать профессиональные структуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам заседания городской антитеррористической комиссии 27 февраля.

«С этим вопросом не нужно затягивать. В охранных учреждениях работают специально обученные люди, которые знают свою работу. А нам, прежде всего, необходимо обеспечить безопасность туляков», — отметил глава администрации города Дмитрий Миляев.

Глава горадминистрации также напомнил, что вопросам антитеррористической защищенности социальных, культурных, спортивных объектов необходимо уделять внимание ежедневно. Как уточнили в пресс-службе, по итогам совещания был принят ряд решений.