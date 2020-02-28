Минск, , 12:49 — REGNUM Власти Белоруссии не видят основания для закрытия границы в связи со вспышкой коронавируса. Об этом 28 февраля заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Белоруссии «абсолютно контролируемая».

«Повода закрывать границы нет, это в принципе невозможно», — сказал он журналистам.

Он добавил, что задача властей — обеспечить контроль на внешнем контуре за всеми въезжающими

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Инфицированным коронавирусом оказался студент из Ирана. Молодой человек и лица, которые с ним контактировали, помещены в карантин.

Отметим, что с 20 февраля в республике были приняты предупредительные меры ко всем приезжающим из Южной Кореи, Ирана и Италии. Все прибывающие из этих стран должны пройти обязательные лабораторные исследования на коронавирус.