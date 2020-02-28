Алма-Ата, Казахстан, , 12:43 — REGNUM Вину в получении взятки полностью признал исполняющий обязанности начальника следственного отдела управления полиции Медеуского района Алма-Аты, сообщили в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции.

По данным антикоррупционной службы, начальник совместно с подчиненным следователем получил взятку в размере 500 млн тенге ($) за прекращение уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в краже.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в антикоррупционной службе Казахстана сообщили, что бывший старший следователь по особо важным делам департамента полиции Северо-Казахстанской области подозревается в коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователь в Казахстане подозревается в получении взятки в размере $5 тыс