Ницца, Франция, , 12:45 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом был диагностирован французскими врачами в Ницце, сообщил глава города Кристиан Эстрози 28 февраля на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром я узнал о первом диагностированном случае заражения коронавирусом в Ницце», — написал мэр Ниццы в соцсети.

Он добавил, что пневмонией заболела женщина, которая вернулась из итальянского города Милан.

Эстрози попросил региональное агентство по здравоохранению обнародовать более точные сведения о больных, а также сообщить о предпринимаемых врачами действиями по борьбе с коронавирусом.

Чиновник также написал в Twitter, что власти Ниццы открыли горячую линию для обращения по вопросам о ситуации с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

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