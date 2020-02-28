Москва, , 12:44 — REGNUM Журналист Евгений Берг вернулся из Ирана, где зафиксировано почти 300 случаев заболевания новым коронавирусом, решил провериться на инфекцию и выяснил, что сделать это в Москве крайне сложно. Об этом он рассказал на странице в Facebook.

Берг отметил, что дозвониться на горячую линию по коронавирусу московского департамента здравоохранения практически невозможно.

В Роспотребнадзоре журналисту сообщили, что тест на COVID-2019 можно пройти только по направлению врача и при наличии симптомов. Для этого необходимо прийти в поликлинику к терапевту. При этом человек, зараженный коронавирусом, может распространять болезнь еще до появления симптомов, а инкубационный период может составлять до 27 дней.

Напомним, в Иране от коронавируса погибли 26 человек. Также инфекция распространилась в Европе — в Италии зафиксировано 655 случаев заболевания, 17 — с летальным исходом. Во Франции, Испании и Германии также с каждым днем увеличивается количество больных. Единичные случаи заражения COVID-2019 зафиксированы в пограничных с Россией Литве, Финляндии, Белоруссии и Эстонии.