Киев, , 12:40 — REGNUM Гражданку Украины, члена экипажа круизного лайнера Diamond Princess, переболевшую коронавирусной инфекцией, выписали из японской больницы, заявил 28 февраля директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 28 февраля информационное агентство «Укринформ».

"Гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии оказывает нашей соотечественницы необходимое содействие», — рассказал он.

Чиновник отметил, что три гражданина Украины, заразившихся коронавирусом COVID-19, находятся в больнице, дата их выписки пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что уханьским коронавирусом заболели пять граждан Украины, все они находятся за пределами страны.

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