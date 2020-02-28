Улан-Удэ, , 12:15 — REGNUM В Бурятии заболевших коронавирусом будут размещать в Республиканской клинической инфекционной больнице и госпитале ветеранов войн. Такая инфлрмация была озвучена сегодня, 28 февраля, 28 февраля, на заседании республиканского оперативного штаба по коронавирусу.

По словам первого заместителя министра здравоохранения региона Натальи Бухольцевой, в каждой медицинской организации утверждён план перевода на строгий противоэпидемический режим для недопущения внутрибольничного распространения коронавируса.

«В медицинских организациях республики имеется противочумных костюмов — 929, укладок для забора биоматериала — 83, масок медицинских — 765 022, респираторов — 8708, аппаратов ИВЛ — 246, пульсоксиметров — 653. В реанимационном отделении Республиканской больницы им. Н.А. Семашко установлен и применяется аппарат ЭКМО — «искусственные легкие», — озвучили циифры в минздраве Бурятии.

Согласно официальной информации, больные с официально зарегистрированной коронавирусной инфекцией по состоянию на 28 февраля 2020 года в Бурятии отсутствуют.