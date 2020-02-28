Сеул, , 12:13 — REGNUM Число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Южной Корее за сутки выросло на 315 человек. Об этом 28 февраля со ссылкой на Центральный штаб по борьбе с эпидемиями сообщило агентство Yonhap.

По информации штаба, 280 новых случаев заражения пневмонией зарегистрированы в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Остальные инфицированные выявлены в других районах.

Также в Центральном штабе по борьбе с эпидемиями сообщили, что на данный момент в Южной Корее от новой пневмонии умерли 13 человек, а полностью выздоровели и выписались из больниц 27 человек.

Кроме того, в стране произошёл рост числа заразившихся среди военнослужащих — 26 человек.

Напомним, ограничения на въезд иностранцев, побывавшим на территории Южной Кореи ввели 50 стран.

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