Воронеж, , 12:10 — REGNUM Житель Воронежа поблагодарил командира взвода ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области капитана полиции Владимира Ситникова за помощь его родителям, которые оказались в сломанном автомобиле посреди трассы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

24 февраля сотрудник полиции заметил на обочине трассы Р-194 «Воронеж-Луганск» автомобиль ВАЗ-2110: водитель стоял рядом с машиной, в салоне находились две женщины и двое детей. Полицейский остановился, чтобы выяснить, что случилось. 60-летний водитель пояснил, что ехал с семьёй из Воронежа в Россошь, однако в автомобиле сломался термостат. В результате, чтобы избежать перегрева, водителю приходилось часто останавливаться.

Инспектор помог отбуксировать сломавшийся автомобиль до ближайшей автозаправки, где есть теплое помещение, чтобы согреться, а затем на своей машине вместе с водителем доехал в магазин автомобильных запчастей в Нововоронеже, а затем помог и отремонтировать автомобиль. В результате машину удалось завести.

«Водитель и пассажиры выразили сотруднику Госавтоинспекции благодарность за оказанную помощь и продолжили свой путь», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.