Черкесск, , 12:10 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в городе Черкесске, получат дополнительную материальную помощь от властей города к 75-летию Великой Победы. Принято решение о выделении им в дополнение к федеральным и республиканским выплатам по 10 тыс. рублей, пишет «Интерфакс-Юг».

Поддержку от городских властей получат также вдовы ветеранов и участников войны и труженики тыла. Им полагается выплата в сумме трех тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат от республиканских властей выплату в размере 50 тыс. рублей. Труженикам тыла и вдовам ветеранов выплатят по 5 тыс. рублей.

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