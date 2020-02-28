Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Делегацию Кавказского университета во главе с президентом вуза Кахой Шенгелией, которая вернулась в Тбилиси из Ирана 27 февраля, поместили в двухнедельный карантин. Грузинские преподаватели находились с рабочим визитом в Тегеране и на острове Киш и должны были вернуться на родину авиарейсом 24 февраля, но 23 февраля в связи с распространением в Иране коронавируса грузинские власти приняли решение о временной приостановке авиасообщения. В посольстве Грузии в Иране грузинской делегации предложили воспользоваться наземным транспортом и вернуться в страну через Азербайджан, что они и сделали.

По информации Кахи Шенгелии, грузинская делегация возвращалась на родину вместе с 2 гражданами Ирана, у которых на границе зафиксировали высокую температуру и не пропустили на территорию Грузии. У сотрудников грузинского вуза, по словам его президента, никаких симптомов заболевания не отмечается, тем не менее вместе с врачами на таможне было принято решение о помещении делегации в полном составе в карантин. 5 человек отправлены в Абастумани, а остальные проведут две недели дома в режиме самоизоляции, заявил журналистам Шенгелия.

Напомним, что 26 февраля вечером представители минздрава сообщили о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.