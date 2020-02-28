Брянск, , 12:06 — REGNUM В преддверии Международного женского дня 8 марта данные о количестве мужчин и женщин в регионе опубликовала пресс-служба правительства Брянской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По статистике, женщин на 103 тысячи больше, чем представителей сильного пола.

На каждую тысячу мужчин в области приходится 1 187 женщин. К тому же 59% жительниц региона имеют высшее образование. Дамы живут на 11 лет дольше.

Согласно Брянскстата, на 1 января 2019 года, в области проживало 1 200 187 человек.