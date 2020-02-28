Москва, , 11:56 — REGNUM В первый день весны в Москве и Подмосковье ожидается тёплая погода. Атмосферное давление в норме, 744−746 мм рт. ст., передают «Метеоновости».

Читайте также: Март в России будет теплее нормы — «Фобос»

В воскресенье, 1 марта, выглянет солнце. Ночью небольшие заморозки до — 1, — 2, а днём воздух прогреется до +4, +6 °С. Ветер юго-западный, слабый до 5 м/c.

В субботу, 29 февраля, зима простится с москвичами. В этот день ожидается пасмурная прохладная погода — 0, +2 °С, пройдёт небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Фобоса», первый месяц весны в России будет теплее нормы.

Читайте также: 28 февраля в Москве ожидается до +4 °C, утром местами туман и гололедица