Чебоксары, 28 февраля 2020, 11:56 — REGNUM Прокуратура Чувашии инициировала проверку после сообщения «фронтовиков» о заброшенном здании противотуберкулезного диспансера в Шумерле, которое находится рядом со школой и «приводит в ужас», став пристанищем бомжей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратурой организованы проверочные мероприятия по поступившей информации о заброшенном здании противотуберкулезного диспансера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские «фронтовики» призвали прокуратуру проверить действия чиновников в Шумерле, которые не ограничили доступ в заброшенный семь лет назад противотуберкулезный диспансер. Общественники обращают внимание на то, что бывшее учреждение здравоохранения находится рядом со школой, став пристанищем для бомжей и гуляющей по ночам молодёжи. По данному факту в отделение ОНФ поступили десятки жалоб жителей.
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