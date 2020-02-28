Чебоксары, , 11:56 — REGNUM Прокуратура Чувашии инициировала проверку после сообщения «фронтовиков» о заброшенном здании противотуберкулезного диспансера в Шумерле, которое находится рядом со школой и «приводит в ужас», став пристанищем бомжей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратурой организованы проверочные мероприятия по поступившей информации о заброшенном здании противотуберкулезного диспансера.

«В ходе проверки будет установлена принадлежность указанного здания, периоды начала и прекращения его эксплуатации, а также причины приостановления деятельности действующего в нем учреждения. Кроме того, будет дана оценка доводам о ненадлежащем состоянии здания, его опасности для граждан и действиям должностных лиц, ответственных за его содержание или ликвидацию», — говорят в ведомстве, отметив, что в случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские «фронтовики» призвали прокуратуру проверить действия чиновников в Шумерле, которые не ограничили доступ в заброшенный семь лет назад противотуберкулезный диспансер. Общественники обращают внимание на то, что бывшее учреждение здравоохранения находится рядом со школой, став пристанищем для бомжей и гуляющей по ночам молодёжи. По данному факту в отделение ОНФ поступили десятки жалоб жителей.

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