Тбилиси, , 11:51 — REGNUM

Новые случаи заболевания коронавирусом в Грузии пока не выявлены, заявляет медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы при Национальном центре инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Маринэ Эугбая.

По ее информации, вчера в больницу поступили 17 пациентов с подозрением на коронавирус, но так как взятие анализов требует немало времени, их обследование было решено провести в несколько этапов. Вчера были взяты анализы у 11 пациентов, и при тестировании на коронавирус все они дали отрицательный результат.

Результаты тестирования остальных пациентов будут известны во второй половине дня 28 февраля, заявила Эзугбая.

По ее информации, в настоящее время под наблюдением в больнице лежат 28 пациентов, вчера 6 человек были переведены в карантинную зону.

Маринэ Эзугбая заверила журналистов, что ситуация в инфекционной больнице стабильная, и медперсонал полностью контролирует ее.

Напомним, что 26 февраля вечером представители минздрава сообщили о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.