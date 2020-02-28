Варшава, , 11:48 — REGNUM Посольство Индонезии в Варшаве провело фотовыставку под названием «Индонезия: портрет разнообразия и религиозной гармонии», которая состоялась во дворце культуры и науки, сообщает Antara.

Выставка прошла в рамках празднования 65-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Польшей. На ней было представлено 29 фотографий, запечатлевших Индонезию, сделанных студентами, журналистами и фотографами.

На фотовыставке представлены фотографии визита президента Индонезии Сукарно в Польшу в 1959 году и визита министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Польшу в 2019 году.

Местом проведения фотовыставки, является одним из исторических памятников Польши.

Помимо фотовыставки, 65-летняя годовщина установления дипломатических отношений между Индонезией и Польшей в 2020 году будет оживлена мероприятиями, кульминацией которых станет фестиваль Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Ирана и Индонезии обсудили возможность обмена офицерами с целью расширения сотрудничества в оборонном секторе.

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