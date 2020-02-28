Великий Новгород, , 11:47 — REGNUM По итогам прокурорской проверки после вспышки норовируской инфекции в детском лагере «Гверстянец» в Новгородской области привлечены к дисциплинарной ответственности руководители учреждения: директор лагеря и два его заместителя. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе прокуратуры региона.

В детском оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец», расположенном в Крестецком районе, но находящимся в ведении администрации Великого Новгорода, 4 и 5 января 2020 года заболели дети: всего норовирусной инфекцией заразились 21 человек, из них 18 детей.

Прокуратура установила, что в нарушение закона руководство учреждения региональное управление Роспотребнадзора в течение первых двух часов о произошедшем не проинформировало, сделав это только 6 января 2020 года. Прокурорская проверка также показала, что в лагере не были приняты меры, направленные на изоляцию первых больных детей, что повлияло на дальнейшее распространение инфекции. Кроме того, были выявлены нарушения при хранении продуктов и проведении дезинфекции помещений.

Мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину было внесено представление прокурора, которое удовлетворено: директор лагеря, заместитель директора лагеря по питанию и ещё один заместитель директора — врач — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В новгородском лагере, где массово заболели дети, нашли нарушения