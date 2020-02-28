Ташкент, , 11:46 — REGNUM Лица, прибывшие в Узбекистан до 1995 года и постоянно проживающие на территории республики, получат узбекистанское гражданство. Об этом говорится в законопроекте «О гражданстве Республики Узбекистан» в новой редакции, сообщили 28 февраля в пресс-службе сената.

«Это жизненно важная проблема почти 50 тысяч соотечественников», — говорится в сообщении. На очередной сессии сенаторы отметили, что действующая редакция закона устарела, так как была принята 28 лет назад.

Новая редакция закона упрощает административные процедуры в сфере гражданства, а также формирует законодательную базу прямого действия. Закона также устанавливает порядок определения гражданства детей по рождению. На сессии сенаторы одобрили вышеуказанный закон.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Законодательная палата Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрила законопроект «О гражданстве». Документ предлагает внести новое понятие «соотечественника».