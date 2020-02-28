Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге закрыты на карантин 14 групп в 13-ти детских садах и 68 классов общеобразовательных школ города. Об этом сообщает 28 февраля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе находится на уровне недельного эпидемиологического порога, всего в Петербурге за период с 17 по 23 февраля заболели более 59 тысяч человек.

«Чаще всего болезнь поражает детей в возрасте от 7 до 14 лет и взрослых», — уточняют в ведомстве.

Закрытия классов и групп на карантин сделано для недопущения распространения заболеваний среди других коллективов и населения.