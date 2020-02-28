Красноярск, , 11:43 — REGNUM Красноярский депутат Сергей Титов получил 8 лет в исправительной колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

«Железнодорожным районным судом Красноярска оглашён приговор по уголовному делу в отношении Титова С.С., обвиняемого в преступлении предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится на сайте суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального Законодательного собрания третьего созыва — по факту совершения им мошенничества в крупном размере.

Было установлено, что депутат рассказал директору одной из коммерческих организаций, обеспечивающей население тепловой энергией, о якобы, имеющихся у него полномочиях, которые могут повлиять на принятие органами власти решений о завышении тарифов на тепловую энергию, что должно было позволить компании получить крупную субсидию. По договоренности с мая 2018 года по июнь 2019 года директор организации частями передал депутату не менее 4 млн рублей.

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