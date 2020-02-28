Махачкала, , 11:45 — REGNUM Уголовное дело завели в Дагестане на местную жительницу, которая похищала деньги у граждан под предлогом оказания помощи в оформлении инвалидности. Жертвами злоумышленницы стали по меньшей мере шесть женщин, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе МВД России по республике.

В полицию ранее обратилась 56-летняя жительница Махачкалы, которая познакомилась с подозреваемой три года назад. Последняя представилась работницей социальной сферы и предложила потерпевшей за вознаграждение помочь в оформлении необходимых документов, чтобы она могла получать выплаты по инвалидности.

Злоумышленница забрала крупную сумму денег у заявительницы и еще пяти женщин, которых ей также удалось обмануть, и исчезла. Взятые на себя обязательства она не выполнила, а полученные от потерпевших деньги в сумме более 3,5 млн рублей присвоила себе.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой и доставили ее в отдел. Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов и была осуждена за аналогичные преступления. Выяснилось, что злоумышленница никогда не работала в социальной сфере и вводила своих жертв в заблуждение. Расследование продолжается.