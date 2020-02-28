Рязань, , 11:41 — REGNUM Подозреваемого в убийстве мужчины, который с февраля 2019 года находился в розыске как без вести пропавший, арестовали в Рязани, сообщили 28 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Пропавшего искали правоохранительные органы и волонтёры, но оказалось, что он стал жертвой преступления в малознакомой компании.

Мужчина пропал 19 февраля 2019 года. Следователям удалось установить, что в тот день он находился в частном доме на улице Голенчинской в Рязани в компании малознакомых людей. В беседе со следователями позже они настаивали, что он самостоятельно ушёл от них. Однако в ходе расследования выяснилось, что в доме произошла драка и потерпевшего задушили. Его тело вывезли в садоводческое товарищество, а затем закопали в подвале заброшенного дома.

Расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу.