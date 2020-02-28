Улан-Батор, , 11:37 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в течение ближайших двух недель будет изолирован. Такие меры согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения опасного вируса в страну приняты после визита главы государства в Китай, где в декабре 2019 года произошла вспышка нового типа коронавируса. Об этом 28 февраля сообщает агентство «Монцамэ».

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«Сразу же по прибытии в Монголию президент Халтмаагийн Баттулга и сопровождавшие его делегаты были в качестве меры предосторожности помещены в 14-дневную изоляцию», — уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Пекин с однодневным визитом 27 февраля. Он стал первым иностранным лидером, прибывшим в КНР после начала эпидемии коронавируса.