Москва, , 11:37 — REGNUM Росздравнадзор расширит штат сотрудников, а также увеличатся бюджетные ассигнования Минздрава РФ. Это будет сделано для оценки степени «бережливости» поликлиник, передаёт «Медвестник».

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В штат центрального аппарата Росздравнадзора добавят 30 единиц, территориальным органам — 1150 новых сотрудников.

Увеличится и финансирование ведомства (на зарплаты, командировки, телефонную связь, офисную технику и т. д.). В целом расходы вырастут о на 400 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ разработал поправки в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». В частности, предлагается ввести уровни «бережливости» поликлиник.

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