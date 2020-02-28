Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Житель Грузии, который признан первым заразившимся коронавирусом COVID-19 в стране, не верит, что ему поставили правильный диагноз. Об этом он рассказал по телефону журналистам телеканала «Мтавари Архи».

Как рассказал пациент тбилисской инфекционной клиники, у него нет каких-либо симптомов заболевания: повышенной температуры, кашля и других. Хотя медики не исключают, что все может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус у мужчины был обнаружен 26 февраля. Он вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. На границе его отправили в столичную клинику, где в течение нескольких часов, в результате обследования, пациенту поставили диагноз «коронавирус».

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