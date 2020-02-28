Павлодар, Казахстан, , 11:28 — REGNUM Бывший руководитель департамента по регулированию естественных монополий Павлодарской области Казахстана подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 28 февраля заявил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы области Ардак Балгожин.

По его словам, с 2016 по 2017 год зафиксирован факт необоснованного завышения тарифов на услуги естественных монополий. Эта мера причинила коммерческим предприятиям материальный ущерб на сумму 150 млн тенге ($395 тыс.).

Балгожин отказался назвать имя подозреваемого и предприятия, которые получили ущерб. «Проходит следствие и в его интересах информация не разглашается», — сказал он.

Отметим, уголовное дело против бывшего руководителя департамента по регулированию естественных монополий Павлодарской области было возбуждено в начале 2019 года.

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