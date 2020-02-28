Токио, , 11:24 — REGNUM Грениндзя стал «Покемоном года» в голосовании от Google. Об этом 27 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/Pokemon/status/1233051659598802944

В пятёрку лучших также попали: Лукарио, Мимикью, Чаризард и Амбреон. За «Покемона года» голосовали игроки на специальном сайте.

Напомним, «Покемоны» — это популярная медиафраншиза, основанная на одноимённой серии игр. В России она популярна благодаря аниме-сериалу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пушки, любовь и щупальца»: анонсировано новое дополнение для Borderlands 3