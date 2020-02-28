Краснодар, , 11:23 — REGNUM Трое судей Краснодарского края привлечены к дисциплинарной ответственности по решению квалификационной коллегии судей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В частности, принято решение о досрочном сложении полномочий судьёй Октябрьского районного суда Новороссийска. Как выяснилось, судья выезжал за пределы Российской Федерации в период нахождения на оплачиваемом больничном.

Действия судьи «свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к Закону Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодексу судейской этики, что способствует формированию негативного отношения общества, умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации судьи», уточнили в ведомстве.

Ещё двое судей получили дисциплинарные взыскания в виде предупреждения и замечания. Так, судья Славянского районного суда препятствовал одной из сторон дела в обжаловании судебного акта. Судья Октябрьского районного суда Краснодара признана квалификационной коллегией виновной в грубом нарушении прав и интересов ответчика.