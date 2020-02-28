Уфа, , 11:25 — REGNUM Мужчину обвиняют в убийстве трех членов своей семьи в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, летом прошлого года 26-летний подозреваемый убил своего отца, брата и мать. После этого подозреваемый сообщил полицейским о случившемся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью.

Судебно-психиатрическая комиссия установила, что подозреваемый имеет психическое расстройство, поэтому он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. Специалистами было рекомендовано мужчине принудительное лечение в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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