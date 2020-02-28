Москва, , 11:21 — REGNUM Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России, член рабочей группы по поправкам в Основной закон Михаил Шмаков.

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По его словам, это будет просто лишний выходной в апреле. Шмаков пояснил, в стандартном месяце восемь выходных дней и «человек получает жалование, которое определено в его трудовом договоре. А в апреле добавится ещё один нерабочий день.

«Работник в зарплате не потеряет», — заявил Шмаков.

Однако это касается только тех сотрудников, которые получают оклад. Граждане, работающие сдельно, за этот день зарплату не получат.

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Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Провести голосование именно в этот день в ходе встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным предложил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

Принять участие в голосовании смогут дееспособные граждане РФ старше 18 лет, не находящиеся в местах лишения свободы. Также выразить своё мнение о необходимости внесения изменений в Основной закон страны можно будет дистанционно на портале Госуслуг.

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