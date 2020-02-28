Москва, , 11:35 — REGNUM Самая недостоверная информация публикуется в Telegram-каналах. Об этом 28 февраля сообщил автор канала «НеСоциальнаяСеть» Трофим Tro Barbarossa Трофим Татарников на расширенном заседание рабочей группы Общественной палаты РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Люди, выходящие в интернет, традиционно пытались донести информацию быстро. С одной стороны, это большой плюс, с другой — большой минус. Информация имеет три уровня скорости распространения. Первый это Telegram. Информация, которая попадает в Telegram, совсем спонтанна», — отметил эксперт.

Второй уровень — Интернет-СМИ, считает эксперт. Этой категории медиа также нужно быстро подать материал. Однако СМИ не хотят портить свою репутацию, поэтому проверяют информацию перед тем, как её опубликовать.

«Но им нужно быстро дать информацию, потому проверяют они коротко. И третье — это когда в новостной ленте «Россия 24» появляется новость. Но и то, грамотно смонтированный фейк даже там через сито и фильтры проверок временами пролезает. Больше всего мы на сей день можем доверять телевидению», — сказал Татарников.

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