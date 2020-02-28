Белгород, , 11:22 — REGNUM Возможную задержку движения общественного транспорта прогнозируют в Белгороде, сообщили 28 февраля в пресс-службе Единой транспортной компании. Это связано с тем, что с 1 марта 2020 года оплата проезда будет производиться только при входе через переднюю дверь.

Нововведения вступают в силу в Белгородской агломерации. Пассажиров просят заблаговременно готовить наличные деньги или банковскую карту перед посадкой в автобус. В компании подчеркнули, что оплата при входе призвана исключить безбилетный проезд и повысить безопасность пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, областная дума накануне повысила штраф за безбилетный проезд в десять раз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородской области безбилетный проезд в транспорте подорожает в 10 раз