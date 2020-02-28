Фриско, США, , 11:18 — REGNUM Gearbox Software анонсировала новое сюжетное дополнение для Borderlands 3. Его трейлер был опубликован на YouTube-канале компании 27 февраля.

Дополнение будет называться Guns, Love, and Tentacles («Пушки, любовь и щупальца»), его релиз состоится 26 марта 2020 года. Сюжет нового контента будет сфокусирован на свадьбе сэра Хаммерлока и Уэйнрайта Джейкобса.

Напомним, Borderlands 3 — это шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Проект был тепло принят как геймерами, так и критиками.

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