Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Все населенные пункты в Казахстане, в которых проживают более 250 человек, получат доступ к мобильному высокоскоростному интернету до конца 2020 года. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе президента республики.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскаром Жумагалиевым.

Собеседники обсудили автоматизацию государственных услуг, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, инновационные экосистемы, человеческий капитал и цифровизацию отраслей экономики.

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