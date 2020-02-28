Новосибирск, , 11:10 — REGNUM Некоторые новосибирские клининговые компании наряду с традиционными услугами по уборке и чистке начали предлагать дезинфекцию помещений для профилактики коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос, насколько подобные мероприятия необходимы в Новосибирской области и Новосибирске, в клининговой компании ответили, что это на усмотрение клиентов.

«По квартирам нет предписания об обязательном проведении дезинфекции. Так что это на ваше усмотрение. Если недавно были в районе, где находятся заражённые, я бы об этом хорошенько подумал», — указал сотрудник компании.

Итак, стоимость дезинфекции квартиры в 60 кв. м. обойдётся новосибирцу примерно в 8 тысяч рублей. Сюда входит предварительная влажная уборка и двукратная влажная дезинфекционная обработка — опрыскивание всех поверхностей «специальным дезинфицирующим средством».

В клининговой компании как бы ненавязчиво намекнули, что некоторые юрлица Новосибирска уже озаботились данной услугой «конкретно в связи с опасностью коронавирусной инфекции», а «профилактика ещё никому не вредила».

Напомним, что заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов ранее предупредил, что «любая паника — это гигантская поведенческая экономика, которая, манипулируя страхами домохозяйств, формирует новый спрос, новые рынки и сверхпотребление».

Отметим, что в Новосибирской области, согласно официальным данным, в настоящее время нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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