Токио, , 11:09 — REGNUM Служба поддержки компании Nintendo заменила сломанную портативную консоль Game Boy для 95-летней пенсионерки из Японии. Об этом 27 февраля сообщил портал ComicBook.

Представители Nintendo не смогли найти запчастей, чтобы починить консоль пенсионерки, так как эта модель давно снята с производства. Однако им удалось обнаружить на своём складе несколько нераспакованных Game Boy.

Напомним, Game Boy — это портативная игровая консоль от компании Nintendo. Её выпуск на рынок состоялся в 1989 году.

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